Resmen açıklandı: Dirk Kuyt'ın yeni ekibi belli oldu!

Yayınlanma: 29.12.2023 - 08:14

Güncelleme: 29.12.2023 - 08:14

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması da giyen Hollandalı teknik direktör Dirk Kuyt'ın yeni kulübü belli oldu.

Belçika 2. Ligi ekiplerinden Beerschot, takımın teknik direktörlük görevine sezon sonun kadar Dirk Kuyt'ın getirildiğini açıkladı.

Kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulunan 43 yaşındaki Dirk Kuyt, "Bu yeni mücadeleye büyük bir enerji ve coşkuyla başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Beerschot, Belçika 2. Ligi'nde 32 puanla ikinci sırada yer alıyor. Dirk Kuyt, daha önce Hollanda'da Ado Den Haag'ı çalıştırmıştı.