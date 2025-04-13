Benfica - Arouca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Premier Lig'in 29. haftasında kendi sahasında Arouca ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Portekiz Premier Ligi'nde 29. hafta heyecanı yaşanıyor.
Bruno Lage yönetimindeki Benfica, kendi sahasında Vasco Seabra'nın ekibi Arouca ile karşılaşacak.
BENFİCA - AROUCA MAÇI SAAT KAÇTA?
Benfica Luz Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
BENFİCA - AROUCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem António Nobre'nin yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
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