Benfica - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı sürüyor.
Bruno Lage yönetimindeki Benfica, kendi sahasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.
BENFİCA - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Benfica Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BENFİCA - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İran'dan, İsrail'e balistik füze saldırısı!
- Real Madrid'de Arda Güler kararı!
- 'Ayağa kalkma' eleştirilerine ilk yanıt
- Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri belli oldu!
- Tel Aviv'deki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
- ‘Parti terbiyeme uymaz’
- '13 dakika sonra' amca ve Nevzat buluşması
- Pezeşkiyan’dan ilk açıklama!
- YSK’den seçim hazırlığı
- 'Tehdit yerine Ateş'in sunduğu dosyayı açıklasa...'