Benfica - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Benfica - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2024 Çarşamba, 11:10
Benfica - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı sürüyor.

Benfica - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bruno Lage yönetimindeki Benfica, kendi sahasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Benfica - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BENFİCA - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Benfica - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BENFİCA - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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