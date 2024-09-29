Kerem Aktürkoğlu yıldızlaştı, Benfica farklı kazandı!
Portekiz Ligi 7. hafta maçında Benfica, sahasında Gil Vincente'yi 5-1 mağlup etti. Benfica'nın 2. golü Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Portekiz Ligi 7. hafta maçında Benfica, sahasında Gil Vincente ile karşılaştı. Estadio da Luz'da oynanan maçı Benfica, 5-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Otamendi, 25. dakikada Kerem Aktükroğlu, 78. dakikada Zeki Amdouni, 90. dakikada Florentino ve 90+4. dakikada Rollheiser kaydetti.
Benfica'da Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ikilisi maça 11'de başladı ve 68 dakika sahada kaldı.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN BİR GOL DAHA
Benfica adına bir kez daha ağları havalandıran milli oyuncumuz Kerem, Portekiz ekibiyle çıktığı 4 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Bruno Lage'ın öğrencileri bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Puanını 16'ya yükselten Benfica, 21 puanlı lider Sporting'i takibini sürdürdü. Gil Vicente ise 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Nacional ile karşılaşacak. Gil Vicente ise Estrela ile oynayacak.
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