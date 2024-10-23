Benfica - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Benfica - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Feyenoord ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2024 Çarşamba, 12:10
Benfica - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Benfica - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bruno Lage yönetimindeki Benfica, kendi sahasında Brian Priske'nin ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

Benfica - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BENFİCA - FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica Luz Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Benfica - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BENFİCA - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANLADA?

Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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