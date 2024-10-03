Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2024 Perşembe, 09:48
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, kendi sahasında Dino Toppmöller'in ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

İskoç hakem John Beaton'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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