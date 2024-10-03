Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor.
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, kendi sahasında Dino Toppmöller'in ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?
İskoç hakem John Beaton'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü peynir markalarında şok tespit...
- Sinan Ateş davasında karar açıklandı
- Saniye Ateş'ten Bahçeli'nin sözlerine yanıt
- İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse yol haritası ne olacak?
- Müdür yardımcısı tutuklandı!
- Rıdvan Dilmen'den Mourinho ve Fenerbahçe iddiası!
- Erdoğan’ın ‘İsrail’in hedefi Türkiye’ mesajına tepki
- Müşterilerin hesapları boşaldı!
- Fatih Terim'e sürpriz talip!
- Olaylı derbi için erteleme kararı!