Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde kart eksik olmuyor!

Beşiktaş daha "hırçın"

Rekabetteki son 26 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı futbolcular, bu maçlarda 11 kırmızı ve 84 sarı olmak üzere toplam 95 kart aldı.