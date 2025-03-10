Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
10 Mart 2025 Pazartesi, 09:41
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, sahasında Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

beşiktaş gaziantep fk Trendyol Süper Lig

En Çok Okunan Haberler