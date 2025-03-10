Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, sahasında Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’ye şok düşüş, ‘üçüncü parti’ de değişti!
- 'Ne demek avukata gerek yok?'
- Yeni Şafak yazarından Alevilere nefret söylemi!
- Vedat Milor'dan ilk açıklama
- Gürsel Tekin parti kuruyor: 'Yeni bir yol açıyoruz'
- Bahçeli, ateşkes açıklamasını değerlendirdi
- 'HTŞ, Alevi Araplardan intikam almak için...'
- 'Esad rejiminin artığı olan...'
- İmamoğlu'na yönelik tehditleri paylaştı!
- Galatasaray'dan müthiş geri dönüş!