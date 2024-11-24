Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2024 Pazar, 11:16
Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı sürüyor. 

Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giovanni van Bronchorst yönetimindeki Beşiktaş, sahasında Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.

Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alper Akarsu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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