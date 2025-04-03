Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, kendi sahasında Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.
Mücadelenin galibi yarı finalde Trabzonspor ile eşleşecek.
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayımlanacak.
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