Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
03 Nisan 2025 Perşembe, 11:35
Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, kendi sahasında Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ile karşılaşacak.

Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Mücadelenin galibi yarı finalde Trabzonspor ile eşleşecek.

Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayımlanacak.

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