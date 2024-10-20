Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.
Süper Lig'de 9. hafta heyecanı devam ediyor.
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, kendi sahasında Ali Çamdalı'nın ekibi Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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