Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2024 Pazar, 09:33
Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı devam ediyor.

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, kendi sahasında Ali Çamdalı'nın ekibi Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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