Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında kendi sahasında Lugano ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2024 Perşembe, 09:40
Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.

Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, 3-3'ün rövanşında kendi sahasında Mattia Croci-Torti'nin ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:00'de başlayacak.

Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Radu Petrescu'nun yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan şifreli yayımlanacak.

beşiktaş Lugano uefa avrupa ligi canlı canlı anlatım Canlı yayın

En Çok Okunan Haberler