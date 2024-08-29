Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında kendi sahasında Lugano ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 21:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, 3-3'ün rövanşında kendi sahasında Mattia Croci-Torti'nin ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem Radu Petrescu'nun yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan şifreli yayımlanacak.
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