Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Karagümrük maçında yaşananları anlattı
Beşiktaş forması giyen golcü futbolcu Cenk Tosun, Karagümrük maçında yaşananlar hakkında sessizliğini bozdu. Son saniyelerde oyuna giren ve maç bitiminde direkt soyunma odasının yolunu tutan Cenk Tosun, yanlış anlaşıldığını ifade etti.
Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Tosun, "Beşiktaş'ın zaferleri her şeyden üstündür" ifadesini kullandı.
İşte Tosun'un açıklamaları...
"HIRSIMDAN DOLAYI YANLIŞ ANLAŞILDI"
"Maçın son 30 saniyesinde oyuna girdiğim için değil, daha önce girip katkı sağlamak istememden, hırsımdan dolayı yaptığım hareket yanlış anlaşıldı. Şanssızlığıma sinirlendim. Tepkim asla ne teknik adam ne de başkasına. Tek menfaatimiz Beşiktaş. Beşiktaş’ın zaferleri her şeyden üstündür."
"KAVGAM OLMADI ASLA DA OLMAZ"
"Sezon başında teknik direktörümüz Valerien Ismael ve ekibi ile çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Sezona çok iddialı hazırlandım. Benim için 30 saniye de 90 dakika da oyunda kalmak kadar takımın başarısı önemlidir. Özellikle Beşiktaş formasını giymek şereftir. Futbol yaşamım boyunca teknik adam ve futbolcu arkadaşlarımla en ufak bir kibir, gurur, kavgamız olmamıştır. Kesinlikle de olmaz."
"HERKES OYNAMAK İÇİN YANIP TUTUŞUYOR"
"Karagümrük maçının son 30 saniyesinde oyuna girdiğim için değil, daha önce girip takıma katkı sağlamak istememden hırsımdan dolayı yaptığı hareket yanlış anlaşıldı. Önemli olan takımın başarısı. Ben sadece şanssızlığıma sinirlendim. Tepkim asla ne teknik adama ne de başkasına. Bu hırs inanıyorum ki Beşiktaş’a şampiyonluk getirecek. Çünkü tüm oyuncular oynama hırsı ile yanıp tutuşuyorlar. Beşiktaş menfaatleri her şeyin üstünde."
"ISMAEL İLE KONUŞTUK, HAK VERDİ"
"Karşılaşma bitiminde teknik direktörümüz Valerien Ismael ile de konuştuk o da hak verdi. Ayrıca yöneticilerimizle bir araya geldik ve herhangi bir sorun olmadığını belirttik. Beşiktaş bu yıl şampiyon olmalı. Genç, tecrübeli ve çok güçlü isimlerden oluşan bir kadromuz var. Taraftarlarımız gibi bizler de şampiyonluğa odaklandık. Kimse saha içi davranışlarımızdan sorun çıkarmasın. Bizim tek menfaatimiz Beşiktaş. Beşiktaş’ın zaferleri bizler için her şeyden üstündür. Futbolcular olarak taraftarlarımızın şampiyonluk coşkusu ile ortak hareket ediyoruz."
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