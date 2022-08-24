Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Karagümrük maçında yaşananları anlattı

"ISMAEL İLE KONUŞTUK, HAK VERDİ"

"Karşılaşma bitiminde teknik direktörümüz Valerien Ismael ile de konuştuk o da hak verdi. Ayrıca yöneticilerimizle bir araya geldik ve herhangi bir sorun olmadığını belirttik. Beşiktaş bu yıl şampiyon olmalı. Genç, tecrübeli ve çok güçlü isimlerden oluşan bir kadromuz var. Taraftarlarımız gibi bizler de şampiyonluğa odaklandık. Kimse saha içi davranışlarımızdan sorun çıkarmasın. Bizim tek menfaatimiz Beşiktaş. Beşiktaş’ın zaferleri bizler için her şeyden üstündür. Futbolcular olarak taraftarlarımızın şampiyonluk coşkusu ile ortak hareket ediyoruz."