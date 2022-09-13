Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun oynamamasının sebebi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu sıkıntısı yaşanıyor. Emre Bilgin'in Başakşehir maçında yediği gol, 'Ersin neden oynamıyor?' sorularını beraberinde getirdi. Ersin Destanoğlu ile ilgili son gelişmeler dikkat çekici. Destanoğlu'nun neden oynamadığı belli oldu.
Valerien Ismael, kalede Ersin Destanoğlu yerine Emre Bilgin'i oynatmasıyla ilgili, "Özel bir sebebi yok. İki çok iyi genç kaleciye sahibiz. İkisi de aynı kalitede. Emre çok iyi bir kamp geçirdi. Bu forma rekabetini diri tutmak istedik. Beşiktaş'ın her futbolcusunun hazır olması gerekiyor" diye konuştu.
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