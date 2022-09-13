Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun oynamamasının sebebi belli oldu!

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 13:00
<p>Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu sıkıntısı yaşanıyor. Emre Bilgin'in Başakşehir maçında yediği gol, 'Ersin neden oynamıyor?' sorularını beraberinde getirdi. Ersin Destanoğlu ile ilgili son gelişmeler dikkat çekici. Destanoğlu'nun neden oynamadığı belli oldu.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu sıkıntısı yaşanıyor. Emre Bilgin'in Başakşehir maçında yediği gol, 'Ersin neden oynamıyor?' sorularını beraberinde getirdi. Ersin Destanoğlu ile ilgili son gelişmeler dikkat çekici. Destanoğlu'nun neden oynamadığı belli oldu.

<p>Sezonun ilk 4 haftası forma şansı bulan Ersin Destanoğlu, ilk olarak geçen hafta oynanan Ankaragücü deplasmanında kesik yedi. Ersin geçen haftanın ardından Başakşehir maçında da yedekler arasındaydı. 18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin 90 dakika sahada kaldı.</p>

Sezonun ilk 4 haftası forma şansı bulan Ersin Destanoğlu, ilk olarak geçen hafta oynanan Ankaragücü deplasmanında kesik yedi. Ersin geçen haftanın ardından Başakşehir maçında da yedekler arasındaydı. 18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin 90 dakika sahada kaldı.

<p>Valerien Ismael, kalede Ersin Destanoğlu yerine Emre Bilgin'i oynatmasıyla ilgili, "Özel bir sebebi yok. İki çok iyi genç kaleciye sahibiz. İkisi de aynı kalitede. Emre çok iyi bir kamp geçirdi. Bu forma rekabetini diri tutmak istedik. Beşiktaş'ın her futbolcusunun hazır olması gerekiyor" diye konuştu.</p>

Valerien Ismael, kalede Ersin Destanoğlu yerine Emre Bilgin'i oynatmasıyla ilgili, "Özel bir sebebi yok. İki çok iyi genç kaleciye sahibiz. İkisi de aynı kalitede. Emre çok iyi bir kamp geçirdi. Bu forma rekabetini diri tutmak istedik. Beşiktaş'ın her futbolcusunun hazır olması gerekiyor" diye konuştu.

<p>Sezona formda başlayan Ersin Destanoğlu'nun yedek bırakılmasının sebepleri belli oldu. Buna göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ersin'e Beşiktaş yeni sözleşme teklifi yaptı. Ancak; genç kaleci ve menajerleri bu teklifi düşük buldu.</p>

Sezona formda başlayan Ersin Destanoğlu'nun yedek bırakılmasının sebepleri belli oldu. Buna göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ersin'e Beşiktaş yeni sözleşme teklifi yaptı. Ancak; genç kaleci ve menajerleri bu teklifi düşük buldu.

<p>Fanatik’in haberine göre, Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek 1.95 boyundaki genç kaleci Beşiktaş'tan senelik 25 milyon TL maaş istedi. Yönetimin rakamı yüksek bulunca Ersin'in yedek bırakılması konusunda teknik direktör Valerien Ismael'e talimat verdiği iddia edildi.</p>

Fanatik’in haberine göre, Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek 1.95 boyundaki genç kaleci Beşiktaş'tan senelik 25 milyon TL maaş istedi. Yönetimin rakamı yüksek bulunca Ersin'in yedek bırakılması konusunda teknik direktör Valerien Ismael'e talimat verdiği iddia edildi.

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