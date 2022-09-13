Hollanda basınından Beşiktaşlı Wout Weghorst için özel rapor!
Wout Weghorst'un takım oyununa da bağlı olarak etkisiz kaldığı maç öncesinde Ankaragücü deplasmanında yaşananlardan da etkilendiği dile getiriliyor. Yine Hollanda basını Ankaragücü maçında yaşananlar için 'Türkiye'ye adapte olmaya çalışan ve yeni transfer olmasına rağmen skor üreten Weghorst, sahaya giren kişi nedeniyle şaşkına döndü' ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş yönetimi, 10 milyon Euro karşılığında Wout Weghorst'un bonservisini satın alabilir. Siyah-beyazlı yöneticiler, Valerien Ismael ile yaptığı toplantı sonrasında, Weghorst'un performansının sezonun geneline yayılması gerektiği fikrine varmıştı. Beşiktaş'ın, oyuncunun maliyetini düşürmeye çalışacağı kaydedildi.
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