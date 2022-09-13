Hollanda basınından Beşiktaşlı Wout Weghorst için özel rapor!

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 12:30
<p>Beşiktaş'a bu sezon transfer olan Wout Weghorst, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybettikleri maçta tutuk bir görüntü çizdi. İlk 5 haftaya damga vuran Weghorst'un performansıyla ilgili bazı ayrıntılar dikkati çekiyor.</p>

Beşiktaş'a bu sezon transfer olan Wout Weghorst, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybettikleri maçta tutuk bir görüntü çizdi. İlk 5 haftaya damga vuran Weghorst'un performansıyla ilgili bazı ayrıntılar dikkati çekiyor.

<p>Hollandalı golcü Wout Weghorst, ilk 5 haftada 2 gol ve 4 asist yaparak 6 gole katkıda bulunmuştu. Yıldız golcü, Başakşehir maçında ise savunmanın arasında kayboldu.</p>

Hollandalı golcü Wout Weghorst, ilk 5 haftada 2 gol ve 4 asist yaparak 6 gole katkıda bulunmuştu. Yıldız golcü, Başakşehir maçında ise savunmanın arasında kayboldu.

<p>Golcü futbolcunun Beşiktaş'taki dönemini yakından takip eden Hollanda basını, 'Wout Weghorst Beşiktaş ile yenilgiyi tattı', 'Beşiktaş mağlup, Weghorst rakip savunma arasında kayıp. Weghorst için sinir bozucu bir akşam' ifadelerini kullandı.</p>

Golcü futbolcunun Beşiktaş'taki dönemini yakından takip eden Hollanda basını, 'Wout Weghorst Beşiktaş ile yenilgiyi tattı', 'Beşiktaş mağlup, Weghorst rakip savunma arasında kayıp. Weghorst için sinir bozucu bir akşam' ifadelerini kullandı.

<p>İlk 5 haftaya nazaran tutuk görünen Weghorst, geride kalan hafta içinde antrenmanda sakatlanmıştı. Sakatlıktan yeni çıkan Weghorst, 90 dakika oynadığı maçta 20 kez topla buluşurken 16 pas yaptı ve yüzde 56.3 isabet yakaladı. Maçı şut çekemeden tamamlayan Weghorst, 2 kez ise şut pası verdi.</p>

İlk 5 haftaya nazaran tutuk görünen Weghorst, geride kalan hafta içinde antrenmanda sakatlanmıştı. Sakatlıktan yeni çıkan Weghorst, 90 dakika oynadığı maçta 20 kez topla buluşurken 16 pas yaptı ve yüzde 56.3 isabet yakaladı. Maçı şut çekemeden tamamlayan Weghorst, 2 kez ise şut pası verdi.

<p>Wout Weghorst'un takım oyununa da bağlı olarak etkisiz kaldığı maç öncesinde Ankaragücü deplasmanında yaşananlardan da etkilendiği dile getiriliyor. Yine Hollanda basını Ankaragücü maçında yaşananlar için 'Türkiye'ye adapte olmaya çalışan ve yeni transfer olmasına rağmen skor üreten Weghorst, sahaya giren kişi nedeniyle şaşkına döndü' ifadelerini kullanmıştı.</p>

Wout Weghorst'un takım oyununa da bağlı olarak etkisiz kaldığı maç öncesinde Ankaragücü deplasmanında yaşananlardan da etkilendiği dile getiriliyor. Yine Hollanda basını Ankaragücü maçında yaşananlar için 'Türkiye'ye adapte olmaya çalışan ve yeni transfer olmasına rağmen skor üreten Weghorst, sahaya giren kişi nedeniyle şaşkına döndü' ifadelerini kullanmıştı.

<p>Öte yandan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun takım savunması ve Weghorst'u pasifize etme planı da Beşiktaş maçında etkili oldu. Emre Belözoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada, 1.83'lük stoperlerinin görevini en iyi şekilde yaptığını düşündüğünü dile getirdi.</p>

Öte yandan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun takım savunması ve Weghorst'u pasifize etme planı da Beşiktaş maçında etkili oldu. Emre Belözoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada, 1.83'lük stoperlerinin görevini en iyi şekilde yaptığını düşündüğünü dile getirdi.

<p>Beşiktaş yönetimi, 10 milyon Euro karşılığında Wout Weghorst'un bonservisini satın alabilir. Siyah-beyazlı yöneticiler, Valerien Ismael ile yaptığı toplantı sonrasında, Weghorst'un performansının sezonun geneline yayılması gerektiği fikrine varmıştı. Beşiktaş'ın, oyuncunun maliyetini düşürmeye çalışacağı kaydedildi.</p>

Beşiktaş yönetimi, 10 milyon Euro karşılığında Wout Weghorst'un bonservisini satın alabilir. Siyah-beyazlı yöneticiler, Valerien Ismael ile yaptığı toplantı sonrasında, Weghorst'un performansının sezonun geneline yayılması gerektiği fikrine varmıştı. Beşiktaş'ın, oyuncunun maliyetini düşürmeye çalışacağı kaydedildi.

süper lig beşiktaş Wout Weghorst Başakşehir ankaragücü

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler