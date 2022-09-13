Hollanda basınından Beşiktaşlı Wout Weghorst için özel rapor!

Wout Weghorst'un takım oyununa da bağlı olarak etkisiz kaldığı maç öncesinde Ankaragücü deplasmanında yaşananlardan da etkilendiği dile getiriliyor. Yine Hollanda basını Ankaragücü maçında yaşananlar için 'Türkiye'ye adapte olmaya çalışan ve yeni transfer olmasına rağmen skor üreten Weghorst, sahaya giren kişi nedeniyle şaşkına döndü' ifadelerini kullanmıştı.