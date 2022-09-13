Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Başakşehir maçını yorumladı!

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 11:11
<p>Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu maçı TV 8,5'da değerlendirdi.</p>

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu maçı TV 8,5'da değerlendirdi.

<p>“Başakşehir pas oyunuyla Beşiktaş'ın baskısını kırar diye düşünüyordum. Öyle de oldu. Başakşehir ikinci yarı kendi ceza sahası içinde Beşiktaş'ı karşıladı. 26 yaşında bir oyuncu Traore, bugün kapasitesinin yarısını bile oynamadı ve muazzam bir gol attı. 3 büyüklerde böyle bir kanat oyuncusu yok. Bugün kendi performansından geride kaldı ama...”</p>

“Başakşehir pas oyunuyla Beşiktaş'ın baskısını kırar diye düşünüyordum. Öyle de oldu. Başakşehir ikinci yarı kendi ceza sahası içinde Beşiktaş'ı karşıladı. 26 yaşında bir oyuncu Traore, bugün kapasitesinin yarısını bile oynamadı ve muazzam bir gol attı. 3 büyüklerde böyle bir kanat oyuncusu yok. Bugün kendi performansından geride kaldı ama...”

<p>“Emre Belözoğlu ikinci yarı oynadıkları oyundan memnun olmadığını söyleyecektir. Beşiktaş'ın bu maçta zorlanacağı belliydi. Her maç 6 net pozisyona giren Beşiktaş, bu maçta etkisiz kaldı. Beşiktaş'ta Ghezzal'ın olmaması. N'Koudou'nun sürekli kendine oynaması ve Rosier'in artarak düşen performansı...”</p>

“Emre Belözoğlu ikinci yarı oynadıkları oyundan memnun olmadığını söyleyecektir. Beşiktaş'ın bu maçta zorlanacağı belliydi. Her maç 6 net pozisyona giren Beşiktaş, bu maçta etkisiz kaldı. Beşiktaş'ta Ghezzal'ın olmaması. N'Koudou'nun sürekli kendine oynaması ve Rosier'in artarak düşen performansı...”

<p>“Beraberlik kokan bir maç. Hatta Beşiktaş'a yakın olan maç Başakşehir'e gitti. Traore gerçekten çok yetenekli bir oyuncu nasıl sıçrama yapmadı anlamıyorum. Başakşehir oyunu öyle bir kurgulamış ki... İlk yarıda Ismael çıkın diyordu ama oyuncular cesaret edemedi.”</p>

“Beraberlik kokan bir maç. Hatta Beşiktaş'a yakın olan maç Başakşehir'e gitti. Traore gerçekten çok yetenekli bir oyuncu nasıl sıçrama yapmadı anlamıyorum. Başakşehir oyunu öyle bir kurgulamış ki... İlk yarıda Ismael çıkın diyordu ama oyuncular cesaret edemedi.”

<p>“İlk yarıda Başakşehir'in oynadığı, Beşiktaş'ın seyrettiği. İkinci yarı Beşiktaş'ın oynamak istediği bir oyundu. Beşiktaş'ın iki silahı var. Weghorst'u kanatları tutarak etkisiz hale getirdiler. Türkiye'de geniş kadro açısından en geniş kadro Başakşehir'de.”</p>

“İlk yarıda Başakşehir'in oynadığı, Beşiktaş'ın seyrettiği. İkinci yarı Beşiktaş'ın oynamak istediği bir oyundu. Beşiktaş'ın iki silahı var. Weghorst'u kanatları tutarak etkisiz hale getirdiler. Türkiye'de geniş kadro açısından en geniş kadro Başakşehir'de.”

<p>“Beşiktaş transfer döneminde bir sağ stoper alamadılar. Bütün stratejisini oraya göre ayarlamaları gerekirdi. Beşiktaş'a Erman gibi bir oyuncu lazım. Beşiktaş'ta oyuncu değişiklileri aleyhine oluyor. Oyun şuursuzlaşmaya başlıyor. Değişiklik yapıldıkça takım geriye gidiyor. Ismael'in oyuncu değişikliklerini doğru bulmuyorum.”</p>

“Beşiktaş transfer döneminde bir sağ stoper alamadılar. Bütün stratejisini oraya göre ayarlamaları gerekirdi. Beşiktaş'a Erman gibi bir oyuncu lazım. Beşiktaş'ta oyuncu değişiklileri aleyhine oluyor. Oyun şuursuzlaşmaya başlıyor. Değişiklik yapıldıkça takım geriye gidiyor. Ismael'in oyuncu değişikliklerini doğru bulmuyorum.”

<p>“Emre Belözoğlu geleceğin teknik adamlarından biri olma yolunda ilerliyor. Başakşehir'in yönetim ve scout ekibi iyi oyuncuyu bulup getiriyor. Kazanarak ders almaya bilirsiniz. Kazandığın zaman havaya girmemelisin, kaybettiğinde daha da geri gitmemelisin. Teknik direktör takımını tanımalı. Beşiktaş 0-0'a oynarken daha farklıydı. Teknik adamın 0-1'e göre sistemi olmalı. N'Koudou ile 4-4-2 oynayamazsınız. Beşiktaş adına maalesef Rosier hiç oyunda görünmedi.”</p>

“Emre Belözoğlu geleceğin teknik adamlarından biri olma yolunda ilerliyor. Başakşehir'in yönetim ve scout ekibi iyi oyuncuyu bulup getiriyor. Kazanarak ders almaya bilirsiniz. Kazandığın zaman havaya girmemelisin, kaybettiğinde daha da geri gitmemelisin. Teknik direktör takımını tanımalı. Beşiktaş 0-0'a oynarken daha farklıydı. Teknik adamın 0-1'e göre sistemi olmalı. N'Koudou ile 4-4-2 oynayamazsınız. Beşiktaş adına maalesef Rosier hiç oyunda görünmedi.”

<p>“Beşiktaş hazır bir oyuncu aldı. Tayfur Bingöl ile başlamalıydı. Gedson'da şut özelliği yok. Yaratıcı bir oyuncu değil. Tayfur'un devamlılığından faydalanmalıydın. Ben N'Koudou'yu çıkarır. Muleka'yı sola alırdım. Hoca yanlış değişiklikler yaptı. Muleka değişikliği son derece yanlıştı. Çıkardıktan sonra 'Keşke çıkarmasaydım' dediklerini duyuyordum.”</p>

“Beşiktaş hazır bir oyuncu aldı. Tayfur Bingöl ile başlamalıydı. Gedson'da şut özelliği yok. Yaratıcı bir oyuncu değil. Tayfur'un devamlılığından faydalanmalıydın. Ben N'Koudou'yu çıkarır. Muleka'yı sola alırdım. Hoca yanlış değişiklikler yaptı. Muleka değişikliği son derece yanlıştı. Çıkardıktan sonra 'Keşke çıkarmasaydım' dediklerini duyuyordum.”

<p>“N'Koudou gol attıkça paylaşmaktan vazgeçti. 'Ben atacağım' demeye başladı. Başakşehir, Konyaspor ve Trabzonspor set oyunu oynuyor. Bu takımlara karşı oynamak çok zordur. Bu bir sınavdır. Galatasaray için de Fenerbahçe için de böyledir. Başakşehir 40 bin seyirciyi susturdu. Paslaşarak seyirciyi susturmayı başardı.”</p>

“N'Koudou gol attıkça paylaşmaktan vazgeçti. 'Ben atacağım' demeye başladı. Başakşehir, Konyaspor ve Trabzonspor set oyunu oynuyor. Bu takımlara karşı oynamak çok zordur. Bu bir sınavdır. Galatasaray için de Fenerbahçe için de böyledir. Başakşehir 40 bin seyirciyi susturdu. Paslaşarak seyirciyi susturmayı başardı.”

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