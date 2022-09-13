Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Başakşehir maçını yorumladı!

“Başakşehir pas oyunuyla Beşiktaş'ın baskısını kırar diye düşünüyordum. Öyle de oldu. Başakşehir ikinci yarı kendi ceza sahası içinde Beşiktaş'ı karşıladı. 26 yaşında bir oyuncu Traore, bugün kapasitesinin yarısını bile oynamadı ve muazzam bir gol attı. 3 büyüklerde böyle bir kanat oyuncusu yok. Bugün kendi performansından geride kaldı ama...”