Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Başakşehir maçını yorumladı!
“Başakşehir pas oyunuyla Beşiktaş'ın baskısını kırar diye düşünüyordum. Öyle de oldu. Başakşehir ikinci yarı kendi ceza sahası içinde Beşiktaş'ı karşıladı. 26 yaşında bir oyuncu Traore, bugün kapasitesinin yarısını bile oynamadı ve muazzam bir gol attı. 3 büyüklerde böyle bir kanat oyuncusu yok. Bugün kendi performansından geride kaldı ama...”
“Emre Belözoğlu ikinci yarı oynadıkları oyundan memnun olmadığını söyleyecektir. Beşiktaş'ın bu maçta zorlanacağı belliydi. Her maç 6 net pozisyona giren Beşiktaş, bu maçta etkisiz kaldı. Beşiktaş'ta Ghezzal'ın olmaması. N'Koudou'nun sürekli kendine oynaması ve Rosier'in artarak düşen performansı...”
“Beşiktaş transfer döneminde bir sağ stoper alamadılar. Bütün stratejisini oraya göre ayarlamaları gerekirdi. Beşiktaş'a Erman gibi bir oyuncu lazım. Beşiktaş'ta oyuncu değişiklileri aleyhine oluyor. Oyun şuursuzlaşmaya başlıyor. Değişiklik yapıldıkça takım geriye gidiyor. Ismael'in oyuncu değişikliklerini doğru bulmuyorum.”
“Emre Belözoğlu geleceğin teknik adamlarından biri olma yolunda ilerliyor. Başakşehir'in yönetim ve scout ekibi iyi oyuncuyu bulup getiriyor. Kazanarak ders almaya bilirsiniz. Kazandığın zaman havaya girmemelisin, kaybettiğinde daha da geri gitmemelisin. Teknik direktör takımını tanımalı. Beşiktaş 0-0'a oynarken daha farklıydı. Teknik adamın 0-1'e göre sistemi olmalı. N'Koudou ile 4-4-2 oynayamazsınız. Beşiktaş adına maalesef Rosier hiç oyunda görünmedi.”
“Beşiktaş hazır bir oyuncu aldı. Tayfur Bingöl ile başlamalıydı. Gedson'da şut özelliği yok. Yaratıcı bir oyuncu değil. Tayfur'un devamlılığından faydalanmalıydın. Ben N'Koudou'yu çıkarır. Muleka'yı sola alırdım. Hoca yanlış değişiklikler yaptı. Muleka değişikliği son derece yanlıştı. Çıkardıktan sonra 'Keşke çıkarmasaydım' dediklerini duyuyordum.”
“N'Koudou gol attıkça paylaşmaktan vazgeçti. 'Ben atacağım' demeye başladı. Başakşehir, Konyaspor ve Trabzonspor set oyunu oynuyor. Bu takımlara karşı oynamak çok zordur. Bu bir sınavdır. Galatasaray için de Fenerbahçe için de böyledir. Başakşehir 40 bin seyirciyi susturdu. Paslaşarak seyirciyi susturmayı başardı.”
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