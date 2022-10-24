Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yönetimine mesaj: 'Hamleyi Valerien Ismael'den beklemeyin'
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Hatayspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.
"ADETA 'BENİ GÖNDERİN' DİYOR"
"Valerien Ismael'e kimsenin bir müdahalesi yok. Kendi kendine 'Beni gönderin' dercesine hatalar yapıyor. Birden bire Muleka'yı oyundan aldı mesela bugün."
"OYUNDA HİÇBİR PROBLEM YOKTU"
"Beşiktaş'ın oyununda hiçbir problem yokken, hoca birden bire 4-2-4'e döndü. O dakikadan itibaren birkaç tane şuursuz vuruş dışında tehlike yok. Bir pozisyonda Weghorst sol kanattan Cenk'e orta yaptı. Ya ne işi var Weghorst'un orada, bunun için mi geldi adam?"
"ISMAEL, VOLKAN DEMİREL'E YARDIM ETTİ"
"Hatayspor nasıl oynayabilecekse öyle oynadı, limitli bir takım. Volkan Demirel de rakip hocanın ekmeğine yağ sürmesiyle birlikte maçı kazanmayı başardı."
"ANTRENMANDA ÖYLE GOL OLMAZ"
"Salih neden oyundan çıktı gerçekten anlamadım. Yorgun Josef varken bir de... Resmen elleriyle Hatayspor'a orta sahayı verdi Ismael. Hatay'ın ikinci golüne bakın, antrenmanda bu kadar rahat hücum yapamazsın!"
"4 FORVET SİZE MAÇ KAZANDIRMAZ"
"Volkan Demirel ne istediyse Valerien Ismael onu yaptı. Yaptığı değişiklikler ile tek silahı kaldı Beşiktaş'ın; N'Koudou'nun şutu, ortası veya çalımı. 4 forvetle oynamak size maç kazandırmaz, aksine kaybettirir."
"KENDİ KENDİNE MAÇI VERDİ"
"1.5 orta saha ile 50 dakika oynadı Beşiktaş. Tamamen taktiksel hatalardan dolayı kaybedilen bir maç. Kendi kendine kaos yarattı Valerien Ismael. Sistemini bozmaman lazım. Cenk'i alman gerekiyorsa, gerekirse Weghorst'u çıkart oyundan. Yine de sistemini bozma."
"KENAR HAMLELERİ İLE PUAN KAYBEDİYOR"
"Beşiktaş'ın kenar hamleleri ile kaybettiği puanlara bakın. Ankaragücü maçını da kaybetmek için çok uğraştı... Trabzonspor maçını 2 kez çeviren Beşiktaş'ın kadrosudur. Bu kadro, oldukça donanımlı bir kadro."
"LİDERLE 4 PUAN FARK OLDU"
"Beşiktaş kazansa 22 puan yapıyordu. 'Uçan' Fenerbahçe 23 puanda. Tamam Fenerbahçe'nin maçı eksik ancak şu an maç eksiği olan liderin 4 puan gerisine düştü Beşiktaş. Sürekli kendi kendine puanlar kaybediyor."
"OYUNCULARIN MİMİKLERİNE BAKIN"
"Beşiktaş'ta oyuncuların psikolojik olarak gardları düşüyor. Seyirciler tekrar izlesin, Beşiktaşlı oyuncuların ikinci yarıdaki mimiklerine dikkat edin. Her şey yolundayken bir anda mahvedildi yine. Oyuncu değişikliği yapmak zorunda mısın?"
"HAMLEYİ ISMAEL'DEN BEKLEMEYİN"
"Ben hiçbir zaman 3 senelik falan sözleşmelere inanmam. Ancak bu yıl belki de ilk defa sezon ortasında 40 günlük bir Dünya Kupası arası var. Bir değişim olacaksa bunu Ismael'den beklemeyin. Beşiktaş bu teknik direktörle bu kadronun hak ettiğinin 10 puan gerisinde kalır. Mümkün değil götüremezsiniz."
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