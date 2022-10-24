Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yönetimine mesaj: 'Hamleyi Valerien Ismael'den beklemeyin'

"HAMLEYİ ISMAEL'DEN BEKLEMEYİN"

"Ben hiçbir zaman 3 senelik falan sözleşmelere inanmam. Ancak bu yıl belki de ilk defa sezon ortasında 40 günlük bir Dünya Kupası arası var. Bir değişim olacaksa bunu Ismael'den beklemeyin. Beşiktaş bu teknik direktörle bu kadronun hak ettiğinin 10 puan gerisinde kalır. Mümkün değil götüremezsiniz."