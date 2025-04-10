Bodo Glimt - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bodo Glimt - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında deplasmanda Bodo Glimt ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
10 Nisan 2025 Perşembe, 13:58
Bodo Glimt - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. 

Bodo Glimt - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marco Baroni yönetimindeki Lazio, deplasmanda Kjetil Knutsen'in ekibi Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek.

Bodo Glimt - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BODO GLİMT - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?

Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19:45'te başlayacak.

Bodo Glimt - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BODO GLİMT - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma tabii spor'dan naklen yayımlanacak.

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