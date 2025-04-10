Bodo Glimt - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lazio, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında deplasmanda Bodo Glimt ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Marco Baroni yönetimindeki Lazio, deplasmanda Kjetil Knutsen'in ekibi Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek.
BODO GLİMT - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?
Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19:45'te başlayacak.
BODO GLİMT - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma tabii spor'dan naklen yayımlanacak.
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