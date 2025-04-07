Fenerbahçe ile Lazio arasında sürpriz anlaşma!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 18:00

Güncelleme: 07.04.2025 - 18:00

Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir haber gündeme geldi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, yaz aylarında Lazio ile bir dostluk maçı oynayacak.

LAZIO İLE DOSTLUK MAÇI

İtalyan basınında yer alan haberde, "Lazio, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Marco Baroni'nin takımı, 30-31 Temmuz tarihlerinde Jose Mourinho'nun takımına karşı bir dostluk maçı oynayacak" ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe ve Lazio arasında oynanacak dostluk maçının hangi ülkede olacağına dair bilgi ise verilmedi.

Lazio, İtalya Serie A'da 31 maçta topladığı 55 puanla altıncı sırada yer alıyor.