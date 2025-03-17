Lazio, Dele-Bashiru'nun opsiyonunu kullandı!
Lazio, sezon başında Hatayspor'dan 2 milyon Euro'ya kiraladığı Dele-Bashiru'nun 3.5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullandı.
SS Lazio, sezon başında Atakaş Hatayspor'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Fisayo Dele-Bashiru için kararını verdi.
Kiralama ücretine 2 milyon Euro ödeyen Lazio, 24 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın 3.45 milyon Euro'luk opsiyonunu da kullandı. Hatayspor, Sheffield Wednesday'dan bedelsiz transfe ettiği Dele-Bashiru için toplamda 5.5 milyon Euro kar elde etmiş oldu.
Nijeryalı oyuncunun Lazio'yla olan sözleşmesi ise 2028 yazına kadar olacak.
Dele-Bashiru, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 24 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
Etiketler: #Fisayo Dele Bashiru #lazio #hatayspor
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