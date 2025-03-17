Lazio, Dele-Bashiru'nun opsiyonunu kullandı!

Lazio, sezon başında Hatayspor'dan 2 milyon Euro'ya kiraladığı Dele-Bashiru'nun 3.5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullandı.

Lazio, Dele-Bashiru'nun opsiyonunu kullandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 13:53

SS Lazio, sezon başında Atakaş Hatayspor'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Fisayo Dele-Bashiru için kararını verdi.

Kiralama ücretine 2 milyon Euro ödeyen Lazio, 24 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın 3.45 milyon Euro'luk opsiyonunu da kullandı. Hatayspor, Sheffield Wednesday'dan bedelsiz transfe ettiği Dele-Bashiru için toplamda 5.5 milyon Euro kar elde etmiş oldu.

Nijeryalı oyuncunun Lazio'yla olan sözleşmesi ise 2028 yazına kadar olacak.

Dele-Bashiru, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 24 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı. 


Etiketler: #Fisayo Dele Bashiru #lazio #hatayspor

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