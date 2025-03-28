Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
28 Mart 2025 Cuma, 09:59
Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor.

Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Jose Morais'in ekibi Bodrum FK ile karşılaşacak.

Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BODRUM FK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodrum Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BODRUM FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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