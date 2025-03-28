Bodrum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Jose Morais'in ekibi Bodrum FK ile karşılaşacak.
BODRUM FK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Bodrum Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.
BODRUM FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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