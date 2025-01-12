Bologna - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bologna - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma, İtalya Serie A'nın 20. haftasında deplasmanda Bologna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2025 Pazar, 11:24
Bologna - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A heyecanı sürüyor.

Bologna - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cladiuo Raneri yönetimindeki Roma, deplasmanda Vincenzo Italiano'nun ekibi Bologna ile karşı karşıya gelecek.

Bologna - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BOLOGNA - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.

Bologna - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BOLOGNA - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Rosario Abisso'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

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