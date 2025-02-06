Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray, Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.
Türkiye Kupası'nda ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Arif Ufuk Kahraman'ın ekibi Boluspor ile karşılaşacak.
BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.
BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Yiğit Arslan'ın yöneteceği karşılaşma A Spor kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli hastaneye kaldırıldı
- Ege Denizi'nde şiddetli deprem
- Nahit Eren'den, Arif Güran'a yanıt
- Şartları sıraladı: Çağrıyı nasıl yapacak?
- Deprem anmasında gerginlik
- Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti
- Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama!
- İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak talebi!
- DEM Parti'dan flaş 'Öcalan' açıklaması
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı