Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2025 Perşembe, 10:31
Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye Kupası'nda ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Arif Ufuk Kahraman'ın ekibi Boluspor ile karşılaşacak.

Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.

Boluspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Yiğit Arslan'ın yöneteceği karşılaşma A Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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