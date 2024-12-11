Borussia Dortmund - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Barcelona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor.
Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında Hansi Flick'in ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
BORUSSIA DORTMUND - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
BVB Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
BORUSSIA DORTMUND - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Francois Letexier'in yöneteceği karşılaşma Tabii platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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