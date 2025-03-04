Borussia Dortmund - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında Lille ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile karşılaşacak.
BORUSSİA DORTMUND - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?
BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BORUSSİA DORTMUND - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem José María Sánchez Martínez'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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