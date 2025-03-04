Borussia Dortmund - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Borussia Dortmund - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında Lille ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
04 Mart 2025 Salı, 10:37
Borussia Dortmund - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Borussia Dortmund - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile karşılaşacak.

Borussia Dortmund - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BORUSSİA DORTMUND - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?

BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Borussia Dortmund - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BORUSSİA DORTMUND - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem José María Sánchez Martínez'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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