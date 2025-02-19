Borussia Dortmund - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Sporting Lizbon'u konuk edecek. Zorlu mücadele 20:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Rui Borges'in ekibi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek.
BORUSSİA DORTMUND - SPORTİNG LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA?
Signal Iduna Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
BORUSSİA DORTMUND - SPORTİNG LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Borussia Dortmund, Portekiz'de oynanan ilk maçtan 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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