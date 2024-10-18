Borussia Dortmund - St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında sahasında St. Pauli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 21:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, sahasında Alexander Blessin'in ekibi St. Pauli ile karşı karşıya gelecek.
BORUSSIA DORTMUND - ST. PAULİ MAÇI SAAT KAÇTA?
BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:30'da başlayacak.
BORUSSIA DORTMUND - ST. PAULİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Matthias Jöllenbeck'in yöneteceği mücadele beIN Sports 3'ten şifreli olarak yayımlanacak.
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