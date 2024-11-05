Borussia Dortmund - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Borussia Dortmund - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Sturm Graz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2024 Salı, 10:56
Borussia Dortmund - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Borussia Dortmund - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Christian Ilzer'in ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

Borussia Dortmund - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BORUSSİA DORTMUND - STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Dortmund BVB Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Borussia Dortmund - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BORUSSİA DORTMUND - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçikalı hakem Erik Lambrechts'in yöneteceği karşılaşma tabii platdormundan naklen yayımlanacak.

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