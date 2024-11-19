Bosna Hersek - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bosna Hersek - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Edin Dzeko'nun formasını giydiği Bosna Hersek, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında Hollanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2024 Salı, 11:49
Bosna Hersek - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

Bosna Hersek - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sergej Barbarez yönetimindeki Bosna Hersek, kendi sahasında Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Bosna Hersek - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BOSNA HERSEK - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bosna Hersek'teki Zenica kentinde bulunan Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Bosna Hersek - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BOSNA HERSEK - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Azeri hakem Aliyar Agayev'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Edin Dzeko Bosna Hersek Hollanda uefa uluslar ligi

En Çok Okunan Haberler