Bosna Hersek - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Edin Dzeko'nun formasını giydiği Bosna Hersek, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında Hollanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.
Sergej Barbarez yönetimindeki Bosna Hersek, kendi sahasında Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
BOSNA HERSEK - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
Bosna Hersek'teki Zenica kentinde bulunan Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
BOSNA HERSEK - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Azeri hakem Aliyar Agayev'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
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