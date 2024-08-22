Braga - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2024 Perşembe, 12:27
Braga - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.

Braga - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Carlos Carvalhal yönetimindeki Braga, kendi sahasında Robert Klauss'un ekibi Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek.

Braga - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BRAGA - RAPİD WİEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz'in Braga kentinde bulunan Estádio Municipal De Braga'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Braga - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BRAGA - RAPİD WİEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Ukraynalı hakem Mykola Balakin'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından şifresiz yayımlanacak.

Braga Rapid Wien uefa avrupa ligi canlı Canlı yayın

En Çok Okunan Haberler