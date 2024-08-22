Braga - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.
Carlos Carvalhal yönetimindeki Braga, kendi sahasında Robert Klauss'un ekibi Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek.
BRAGA - RAPİD WİEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Portekiz'in Braga kentinde bulunan Estádio Municipal De Braga'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
BRAGA - RAPİD WİEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Ukraynalı hakem Mykola Balakin'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından şifresiz yayımlanacak.
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