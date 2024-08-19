UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor!
Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar başlıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek son 7 ekip Play-Off turuyla belirlenecek. Türkiye'den Galatasaray'ın da yer alacağı play-off turunda yarın 3, 21 Ağustos Çarşamba günü ise 4 maç yapılacak.
Takımlar, 27-28 Ağustos'ta oynanacak rövanş müsabakaları öncesinde avantaj arayacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu maçları ve oynanacak stadyumlar şöyle:
20 Ağustos Salı:
GNK Dinamo (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan) (Maksimir)
Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan) (Aspmyra)
Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya) (Hainau)
21 Ağustos Çarşamba:
Midtjylland (Danimarka)-Slovan Bratislava (Slovakya) (Herning)
Malmö (İsveç)-Sparta Prag (Çekya) (Malmö Yeni Stadyum)
Dinamo Kiev (Ukrayna)-Salzburg (Avusturya) (Lublin)
Young Boys (İsviçre)-Galatasaray (Wankdorf)
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