Brentford - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Thomas Frank'ın ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.
BRENTFORD - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
BRENTFORD - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'un yöneteceği karşılaşma Bein Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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