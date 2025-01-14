Brentford - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brentford - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2025 Salı, 13:17
Brentford - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.

Brentford - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Thomas Frank'ın ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.

Brentford - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BRENTFORD - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Brentford - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BRENTFORD - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'un yöneteceği karşılaşma Bein Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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