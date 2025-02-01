Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSG, Fransa Ligue 1'in 20. haftasında deplasmanda Brest ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
Ligue 1'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda Eric Serge Roy'un ekibi Brest ile karşılaşacak.
BREST - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Francis-Le Ble Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
BREST - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Benoit Bastien'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
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