Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG, Fransa Ligue 1'in 20. haftasında deplasmanda Brest ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2025 Cumartesi, 12:08
Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligue 1'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor.

Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda Eric Serge Roy'un ekibi Brest ile karşılaşacak.

Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BREST - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Francis-Le Ble Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Brest - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BREST - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem  Benoit Bastien'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

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