PSG, sahasında Reims ile yenişemedi
Fransa Ligue 1'in 19. hafta maçında PSG, sahasında Reims ile 1-1 berabere kaldı.
Fransa Ligue 1'in 19. hafta maçında PSG, Reims'i konuk etti. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
PSG'nin maçtaki tek golü, 47. dakikada Ousmane Dembele'den geldi. Golün asistini ise takımın yeni transferi Khvicha Kvaratskhelia yaptı.
Reims'e beraberlliği getiren golü ise 56'da Keito Nakamura attı.
PSG, bu sonuçla birlikte ligde oynadığı 19 maçta da yenilgi yüzü görmedi.
PSG, aldığı bu sonucun ardından puanını 47'ye yükseltti ve en yakın takipçisi Marsilya ile arasındaki farkı, 1 maç fazlasıyla 10 puana çıkardı. Reims, 22 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında PSG, Brest deplasmanına gidecek. Reims, Nantes'i konuk edecek.
Etiketler: #psg #reims #Fransa Ligue 1
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