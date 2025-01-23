PSG'den Manchester City karşısında geri dönüş!

Yayınlanma: 23.01.2025 - 09:33

Güncelleme: 23.01.2025 - 09:33

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'teki maçın özellikle ikinci yarısı nefes kesti ve kazanan 4-2 ile PSG oldu.

PSG ile Manchester City arasındaki maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

Manchester City, ikinci yarıya hızlı başladı. İngiliz ekibi, 50'de Jack Grealish ve 53. dakikada Erling Haaland'ın attığı gollerle 2-0'ı buldu.

Paris Saint-Germain de Manchester City'ye aynı hızda cevap verdi. Fransız temsilcisinde Ousmane Dembele, 56. dakikada farkı bire indirdi. PSG'de Bradley Barcola, 60'da attığı golle skoru 2-2 yaptı.

Paris Saint-Germain 78'de Joao Neves'in attığı golle geri dönüşe imza attı ve Manchester City karşısında 3-2 öne geçti. Fransız ekibi, Gonçalo Ramos'un 90+4'te attığı golle Manchester City'yi 4-2 yendi.

Bu sonucun ardından PSG, 10 puana yükseldi. Manchester City, 8 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gelecek ve son haftasında PSG, Stuttgart ile deplasmanda karşılaşacak. Manchester City, sahasında Club Brugge'yi ağırlayacak.