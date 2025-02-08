Brighton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Brighton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea, İngiltere FA Cup 4.Tur mücadelesinde deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
08 Şubat 2025 Cumartesi, 12:55
Brighton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere FA Cup 4.Tur heyecanı yaşanıyor. 

Brighton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Fabian Hürzeler'in ekibi Brighton ile karşılaşacak.

Brighton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BRİGHTON - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

The American Express Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Brighton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BRİGHTON - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Avustralyalı hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalında naklen yayımlanacak.

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