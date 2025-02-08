Brighton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Chelsea, İngiltere FA Cup 4.Tur mücadelesinde deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 23:00'te başlayacak.
İngiltere FA Cup 4.Tur heyecanı yaşanıyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Fabian Hürzeler'in ekibi Brighton ile karşılaşacak.
BRİGHTON - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
The American Express Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BRİGHTON - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Avustralyalı hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalında naklen yayımlanacak.
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