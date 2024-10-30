Brighton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda kendi sahasında Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Fabian Hürzeler yönetimindeki Brighton, kendi sahasında Arne Slot'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
BRİGHTON - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
American Express Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
BRİGHTON - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Darren Bond'un yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
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