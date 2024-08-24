Brighton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında deplasmanda Brighton ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Fabian Hürzeler'in ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.
BRIGHTON - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
American Express Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
BRIGHTON - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Craig Pawson'nın yöneteceği karşılaşma şifreli olarak beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
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