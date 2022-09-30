Burak Yılmaz: 'Bu yalanlar utanç verici'

Ayrıca Yılmaz, Heerenveen'e karşı oynanacak maç öncesi cebinden oyuncu başına 1000 Euro prim sözü verdiği iddiası için, "Cebimden mi? Bu çok utanç verici. Hem yönetime hem de teknik direktöre. Keşke böyle şeyler yazılmasaydı. Bu şeyler yoktan var edilmiş. Doğru değil. Hayal kırıklığına uğradım. Bunların hepsi yalan. Ben sadece Fortuna Sittard'ın bir oyuncusuyum. Heerenveen'e karşı oynanan maçtan sonra takım otobüsünde teknik ekipten biriyle tartıştım. Bu doğru. Olan şey biraz sesin yükselmesiydi. O bana ben de ona. Tartıştık. Ama bunlar futbolda olur. Bu tartışmanın en büyük sorunu medyada yer alması. Gazetecileri de anlıyorum. Haber yapmak onların işi. Ama medyaya yansıdığı şekilde doğru değil. Tartışma unutuldu zaten. Burada birlikteyiz ve çalışıyoruz. Yarın, başka bir gün yine tartışmalar olabilir. Futbol bu. Ama, 'Burak Yılmaz prim dağıtıyor' demek, öyle haberler utanç verici" dedi.