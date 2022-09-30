Burak Yılmaz: 'Bu yalanlar utanç verici'
Sittard'daki günleri için Burak Yılmaz, "Her şey yolunda gidiyor ve ben buraya alıştım. Buradaki insanlar çok sıcak. Mümkün olduğunca bana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Henüz bir ev bulamadık. O zamandan beri ailemle birlikte bir otelde kalıyorum. Çocuklarımız da burada artık okula gidiyor. Her şeyin yolunda gittiğini söyleyebilirim. Benim uyum sorunu gibi bir durumum da yok. Burada olmaktan mutluyuz" ifadesini kullandı.
4 gol 1 asistlik performans sergileyen Burak Yılmaz, "Hollanda Ligi güçlü ve rekabete açık bir lig. Burada herkes futbol oynamaya çalışıyor. Bu bence değerli bir şey. Sadece savunma yapan ve puan alabilmek için mücadele eden bir takım yok. Tamamen futbol oynamaya çalışmaları çok değerli. Ben burada birçok şey öğrenebileceğimi de düşündüğüm için Hollanda'yı seçtim. Hollanda'daki futbol idelojisinden bir şeyler öğreniyorum. Artık burada bir görevim, misyonum var. Gerçek şu ki bu ligde herkes futbol oynamaya gayret ediyor" dedi.
Ligdeki performansları hakkında golcü oyuncu, "Sonuçlar kötü gitti. 7 maç oynadık ve 2'sine başlayamadım. 5 maç oynadım ve 4 gol attım. Ama gol atmaı mı daha önemli yoksa kazanmak mı? Ben kesinlikle takımın kazanması derim. Örnek olarak; çok fırsat kaçırdığım ama takım arkadaşımın gol atıp 3 puan aldığımız son maç. Ben her maçın lehime geçmesini tercih ediyor ve istiyorum" açıklamasını yaptı.
Sjors Ultee ile yollar ayrılmıştı. Burak Yılmaz, teknik direktörüyle problem yaşamadığına dikkati çekerken, "Aramızda bir sorun olduğunu hiç düşünmedim. Tabii ki onun veya çevresindekilerin bu konuda ne dediğini bilmiyorum. Kötü bir deneyimim olmadı. Şimdi görsem, ona sarılırdım. Tamamen kulüp yönetimi tarafından alınmış bir karar. Sonuçta ben burada sadece bir çalışanım. Üstümde yetkililer var. Benimle ilgili olmayan bir karar olduğunu ifade edebilirim. Sjors yetenekli ve genç bir antrenör. Hırsları da var. Bugün Sittard'da olmadı ama bir başka zaman farklı bir meydan okuma yapabilir. Ona bol şans diliyorum" diye konuştu.
Burak Yılmaz, teknik direktörün gönderilmesinde payı olduğu yönündeki haberlere de sert tepki gösterdi. Yılmaz, "Ben oturup da kadro yapmadım. Bu zaten teknik direktöre de çok büyük bir saygısızlık. Hayal kırıklığı yaşatan şeyler yazıldı. Öyle olsaydı burada her şeye ben karar veriyor olurdum" dedi.
Ayrıca Yılmaz, Heerenveen'e karşı oynanacak maç öncesi cebinden oyuncu başına 1000 Euro prim sözü verdiği iddiası için, "Cebimden mi? Bu çok utanç verici. Hem yönetime hem de teknik direktöre. Keşke böyle şeyler yazılmasaydı. Bu şeyler yoktan var edilmiş. Doğru değil. Hayal kırıklığına uğradım. Bunların hepsi yalan. Ben sadece Fortuna Sittard'ın bir oyuncusuyum. Heerenveen'e karşı oynanan maçtan sonra takım otobüsünde teknik ekipten biriyle tartıştım. Bu doğru. Olan şey biraz sesin yükselmesiydi. O bana ben de ona. Tartıştık. Ama bunlar futbolda olur. Bu tartışmanın en büyük sorunu medyada yer alması. Gazetecileri de anlıyorum. Haber yapmak onların işi. Ama medyaya yansıdığı şekilde doğru değil. Tartışma unutuldu zaten. Burada birlikteyiz ve çalışıyoruz. Yarın, başka bir gün yine tartışmalar olabilir. Futbol bu. Ama, 'Burak Yılmaz prim dağıtıyor' demek, öyle haberler utanç verici" dedi.
Teknik direktör olma hayali olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Burak Yılmaz, "Gittiğim her kulüpte teknik adamlar benim fikrime danıştı. Buradaki hocamız da aynı şeyi yaptı ve ben de onun fikirlerini öğrenmek istedim. Bazı teknik adamlar da genç ve tecrübesiz oyunculara fikir danışır. Henüz teknik direktör olmak istediğimden emin değilim. Hocamızın buradaki görev süresinde tabii ki bazı konularda fikrimi beyan ettim ancak hiçbir zaman karar verici ben olmadım. Bu çok saygısızca bir düşünce" ifadelerini kullandı.
Heerenveen maçında top toplayıcı çocuktan topu sert alması üzerine konuşan Yılmaz, "Heerenveen maçında top toplayıcı çocuktan topu biraz sert bir şekilde aldım. Maçın son anlarıydı ve 2-1 mağlup durumdaydık. Oradaki çocuk benim suratıma gülere topu bana vermiyordu. Onun görevi topu bana vermek ancak insanlar bu olayda beni mi suçlu buluyor? O anki öfke ve stres ile topu biraz sert aldığım için suçlu ilan edildim. Ancak her şeyi bir yana koyarsak benim kalibremdeki bir oyuncu belki de böyle davranmamalıydı. Birçok ülkede oynadım ve hiçbir zaman değişmedim. Sahada her zaman agresif bir Burak göreceksiniz ancak saha dışında sakinim" dedi.
Yeni teknik direktör Julio Velasquez hakkında konuşan Burak, "Daha önce Julio'nun adını bile duymamıştım ancak onu da benim istediğim söyleniyor. Onun hakkında en ufak bir fikrim yoktu buraya gelene kadar. Burada tanıştık ve şunu söyleyebilirim ki; Julio'nun gecesi gündüzü futbol. Enerjisi bize katkı sağlıyor ve onun değerli bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Onun yönetiminde başarılı olacağımıza inanıyorum" sözlerini sarf etti.
Türkiye'deki kültür ile Hollanda'daki kültürün çok farklı olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Arada çok fark var. Tabii ki bu bir iş ancak Hollanda'da futbol bir oyun olarak görülüyor. Bundan keyif alıyorlar ve sadece güzel şeylere odaklanıyorlar. Tabii bu durumun artıları ve eksileri var. Soyunma odasında futbolu daha çok bir oyun gibi, hobi gibi görüyorlar. Hobi demek belki biraz ağır kaçabilir ancak kazanmak veya kaybetmek dünyanın sonu olarak görülmüyor. Bu, insanların ne kadar özgüvenli olduğunu gösteriyor aslında. Türkiye'de ise durum tam tersi. Hayat tamamen futbola bağlı. Eğer kaybederseniz dünyanın sonu, kazanırsanız kral sizsiniz. Burada istikrarlı bir durum var bu da takımı olumlu etkiliyor" diyerek sözlerini noktaladı.
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