Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz'a tercümanlık yaptı
Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un forma giydiği Fortuna Sittard dün Hollanda Eredivisie'de sezonun ilk galibiyetini aldı. Maç sonrası röportajda Oğuzhan Özyakup'un Burak Yılmaz'ın tercümanlığını yapması dikkat çekti.
Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard, sezonun 7. maçında ilk galibiyetini alarak son sıradan kurtuldu. Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un forma giydiği Fortuna Sittard, evinde Excelsior'u 87. dakikada Remi Vita'nın attığı golle 1-0 yendi.
Maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken oğuzhan Özyakup 55. dakikada oyuna dahil oldu.
OĞUZHAN, BURAK'IN TERCÜMANI OLDU
Sezonun ilk galibiyetinş alarak 4 puana yükselip 16. sıraya çıkan Fortuna Sittard'da maç sonu röportajına Burak Yılmaz çıktı. Burak'ın yanında ise Oğuzhan Özyakup tercümanlık yaptı. Muhabir Leo Oldenburger soruları İngilizce sordu, Burak Yılmaz çeviri beklemeden Türkçe cevap verdi, Oğuzhan ise Burak'ın sözlerini Flemenkçeye çevirdi.
İşte o anlar...
???? Burak Yılmaz ? Oğuzhan Özyakup ? Leo Oldenburger pic.twitter.com/yd9S8Nf3wV— ESPN NL (@ESPNnl) September 18, 2022
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