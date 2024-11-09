Cagliari - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Milan, İtalya Serie A'nın 12. haftasında deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 12. hafta heyecanı yaşanıyor.
Paulo Fonseca yönetimindeki Milan, deplasmanda Davide Nicola'nın ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.
CAGLİARİ - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
CAGLİARİ - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Michael Fabbri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
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