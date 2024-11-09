Cagliari - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Cagliari - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan, İtalya Serie A'nın 12. haftasında deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2024 Cumartesi, 11:43
Cagliari - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da 12. hafta heyecanı yaşanıyor.

Cagliari - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Paulo Fonseca yönetimindeki Milan, deplasmanda Davide Nicola'nın ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek.

Cagliari - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CAGLİARİ - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Unipol Domus Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Cagliari - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CAGLİARİ - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Michael Fabbri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak. 

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