Celje - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda NK Celje ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. hafta heyecanı yaşanıyor.
Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, deplasmanda Albert Riera'nın ekibi NK Celje ile karşı karşıya gelecek.
CELJE - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
Z'dežele Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
CELJE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ukraynalı hakem Oleksiy Derevinskyi'nin yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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