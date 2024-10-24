Celje - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Celje - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda NK Celje ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2024 Perşembe, 13:10
Celje - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. hafta heyecanı yaşanıyor.

Celje - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, deplasmanda Albert Riera'nın ekibi NK Celje ile karşı karşıya gelecek.

Celje - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CELJE - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Z'dežele Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

Celje - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CELJE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ukraynalı hakem Oleksiy Derevinskyi'nin yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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