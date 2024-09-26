Celta Vigo - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 7. haftasında deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Claudio Giraldez'in ekibi Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.
CELTA VİGO - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Abanca- Balaidos Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
CELTA VİGO - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Víctor Garcia'nın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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