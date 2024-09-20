Atletico Madrid galibiyeti 90'da aldı!

Yayınlanma: 20.09.2024 - 00:05

Güncelleme: 20.09.2024 - 00:09

Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Leipzig ile karşılaştı. Atletico'nun ev sahipliğinde oynanan maçı Simeone'nin takımı 2-1 kazandı.



Leipzig, Benjamin Sesko'nun golüyle 1-0 öne geçti. Atletico Madrid, Antoine Grizmann'la 28. dakikada eşitliği yakaladı. Atletico Madrid 90. dakikada Jose Gimenez ile öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Madrid temsilcisi 2-1 kazandı.



Atletico'da 1 gol ve 1 asist yapan Antoine Griezmann, takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.



Ayrıca bu sonuçla birlikte Diego Simeone'nin öğrencileri, yeni sezonda mağlup olmama serisini sürdürdü.



Atletico Madrid, bir sonraki maçta Benfica ile oynayacak. Leipzig ise Juventus'u ağırlayacak.