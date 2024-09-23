Atletico Madrid, Vallecano deplasmanından 1 puanla döndü!
İspanya La Liga'da Atletico Madrid, Rayo Vallecano deplasmanında 1-1 berabere kaldı.
İspanya La Liga'nın 6.haftasında Atletico Madrid, Rayo Vallecano deplasmanına konuk oldu. Estadio de Vallecas Stadyumu'ndaki maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Atletico Madrid'e eşitliği getiren golü 50' de Conor Gallagher attı. Rayo Vallecano'da ise 35'de Isaac Palazon attı.
Atletico bu sonucun ardından ligde 6 maç sonunda 12 puana ulaştı. Rayo Vallecano 8 puanda kaldı.
İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Celta Vigo deplasmanına konuk olacak. Rayo Vallecano, Girona deplasmanına gidecek.
Etiketler: #atletico madrid #Rayo Vallecano #la liga
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