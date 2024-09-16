Atletico Madrid'den 3 gollü galibiyet

İspanya La Liga'da Atletico Madrid, Valencia'yı sahasında 3-0 mağlup etti.

Atletico Madrid'den 3 gollü galibiyet
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2024 - 09:27

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Atletico Madrid, sahasında Valencia ile karşı karşıya geldi. Estadio Civitas Metropolitano'da oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi oldu.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Conor Gallagher, 54. dakikada Antoine Griezmann ve 90+4'te Julian Alvarez attı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, ligde 11 puana yükseldi. Valencia, 5 maç sonunda 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Rayo Vallecano deplasmanına gidecek. Valencia, sahasında Girona'yı ağırlayacak.


Etiketler: #atletico madrid #valencia #la liga

İlgili Haberler

Mourinho ile konuşunca 'tamam' dedi: Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e transfer çalımı!

Mourinho ile konuşunca 'tamam' dedi: Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e transfer çalımı!
Atletico Madrid sahasında kayıp!

Atletico Madrid sahasında kayıp!
Atletico Madrid, Barcelonalı yıldızı kadrosuna kattı!

Atletico Madrid, Barcelonalı yıldızı kadrosuna kattı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler