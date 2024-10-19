Celta Vigo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 10. haftasında deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
İspanya La Liga heyecanı devam ediyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Claudio Giraldez'in ekibi Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.
CELTA VIGO - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Abanca Balaidos Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
CELTA VIGO - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Hernandez'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
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