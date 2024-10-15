Real Madrid'de Arda Güler tartışması: 'Nerede oynatacaklarını bilmiyorlar'

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, tartışma konusu oldu. Real Madrid Yardımcı Antrenörü Davide Ancelotti'nin, Arda Güler'in ilk 11'de oynamasını istediği fakat Carlo Ancelotti'nin bu fikre sıcak bakmadığı iddia edildi.

Real Madrid'de Arda Güler tartışması: 'Nerede oynatacaklarını bilmiyorlar'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2024 - 17:08

Real Madrid forması giyen Arda Güler, bir kez daha İspanya'da tartışmalara neden oldu.

İspanyol gazeteci Raul Varela, genç futbolcunun Real Madrid'deki durumu için dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Varela, "Davide Ancelotti (Real Madrid Yardımcı Antrenörü) Arda'nın ilk 11'de olmasını istiyor ancak Carlo Ancelotti bu fikre sıcak bakmıyor" ifadelerini kullandı.

"ARDA'YI NEREDE OYNATACAKLARINI BİLMİYORLAR"

Varela ile aynı programda konuşan Javier Tinto ise, "Teknik ekibin içerisinde tartışma yaşanıyor. Arda'yı nerede oynatacaklarını, ne oynadığını bilmiyorlar. 11'de başladığı maçlarda o kıvılcımı gösteremedi" sözlerini sarf etti.

Real Madrid'de bu sezon 10 maçta süre bulan milli futbolcu, 291 dakika sahada kaldı.


Etiketler: #arda güler #real madrid #carlo ancelotti #Davide Ancelotti

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