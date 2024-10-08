Emeklilik kararı almıştı: Real Madrid'den Andres Iniesta'ya özel veda mesajı!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid, emeklilik kararı alan Andres Iniesta için bir mesaj yayımladı.
Real Madrid Kulübü, futbolu bırakma kararı alan ezeli rakibi Barcelona'nın efsane ismi Andres Iniesta'ya mesaj gönderdi.
40 yaşında futbolu bırakan Iniesta için açıklama yapan Madrid ekibi, "Real Madrid Başkanı ve Yönetim Kurulu, İspanyol futbolunun ve dünya futbolunun en büyük efsanelerinden birine olan takdirlerini, hayranlıklarını ve sevgilerini göstermek istiyor. Andres Iniesta, kariyeri boyunca elde ettiği sayısız şampiyonluğun ötesinde, bu spor için çok değerli katkıda bulundu. 2010'da Güney Afrika'daki Dünya Kupası finalindeki ikonik golü, tüm İspanyol taraftarların hafızasında sonsuza dek kalacak" ifadelerini kullandı.
Real Madrid'in Andres Iniesta ile ilgili paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni aldı.
Etiketler: #andres iniesta #real madrid #barcelona #emeklilik
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