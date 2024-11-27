Celtic - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Celtic - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında Club Brugge ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2024 Çarşamba, 12:45
Celtic - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.

Celtic - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, kendi sahasında Nicky Hayen'in ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Celtic - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CELTİC - CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA?

Celtic Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Celtic - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

CELTİC - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bulgar hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

Celtic club brugge uefa şampiyonlar ligi

En Çok Okunan Haberler