Celtic - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında Club Brugge ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.
Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, kendi sahasında Nicky Hayen'in ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.
CELTİC - CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA?
Celtic Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
CELTİC - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?
Bulgar hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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